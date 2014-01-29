ЄЕК вирішила знизити мита на імпорт пакувального паперу та картону

Колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) прийняла рішення знизити ставки ввізного мита на окремі види паперу і картону, передає ПРАЙМ.

Зокрема, з 15% до 5% знижуються мита на пакувальні матеріали - крафт-папір і крафт-картон, а також на окремі види білених паперу та картону, крім тих, що використовуються для написання, друку або інших графічних цілей.

Крім того, з 12,5% до 10% знижуються мита на крейдований легковажний папір у рулонах завширшки більш як 15 см або в аркушах з розмірами сторін 36х15 см.

При цьому з 15% до 10% знижуються ставки мита на окремі види паперу та картону, що використовуються для написання, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш 10%. На період з 1 березня по 31 серпня 2014 року включно для цих товарів встановлюється мито у розмірі 5%.

Рішення вступає в силу через 30 календарних днів з дати офіційного опублікування.