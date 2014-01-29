Siemens за підсумками кварталу збільшив чистий прибуток до 1,5 млрд євро

Згідно з повідомленням, виручка компанії в жовтні-грудні 2013 року скоротилася на 3% до 17,325 млрд євро з 17,925 млрд євро в аналогічному періоді 2012 року.

При цьому валовий дохід компанії зріс на 1% - до 5,239 млрд євро, а дохід на одну акцію Siemens склав 1,7 євро порівняно з 1,42 євро в аналогічному кварталі роком раніше.

За даними компанії, завдяки кільком великим угодам загальна кількість нових замовлень зросла на 12% до понад 20 млрд євро в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Як і очікувалося, ринкові умови спочатку не складалися на нашу користь. Поза тим, ми як і раніше зосереджені на реалізації нашої програми продуктивності на цей рік, а також на довгострокових цілях, яких компанія планує досягти після 2014 року», - процитувала прес-служба генерального директора концерну Джо Кезера.

Аналітики Siemens прогнозують, що ситуація на ринку в 2014 фінансовому році залишиться напруженою. Особливо це стосується короткострокових проектів компанії.

Читайте такожApple у жовтні-грудні збільшила виручку на 5% - до 57,6 млрд дол.Як повідомляв УНІАН, компанія Siemens прийняла рішення у 2014 році звільнити 15 тисяч співробітників по всьому світу у зв'язку з погіршенням фінансових показників компанії. Масові скорочення дозволять німецькому концерну заощадити в поточному році 6 млрд євро.

Довідка УНІАН. Siemens AG - німецький транснаціональний концерн, що працює в галузі електротехніки, електроніки, енергетичного устаткування, транспорту, медичного обладнання і світлотехніки, а також спеціалізованих послуг у різних галузях промисловості, транспорту і зв'язку. Штаб-квартири концерну знаходяться в Берліні та Мюнхені.