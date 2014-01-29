Коваленко став гендиректором “Укрспецекспорту”

Як сказано в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийняте 28 січня 2014 року генеральним директором "Укроборонпрому".

Коваленко до свого призначення обіймав посаду першого заступника генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт».

Читайте також«Укроборонпром» у 2013 р. збільшив обсяги виробництва на 22%Довідка УНІАН. ДК «Укрспецекспорт» є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва). Компанія об'єднує ряд дочірніх підприємств - виробників спецтехніки.