Огляд Росією українського експорту призводить до його блокування - учасник ринку

Запроваджений з 28 січня Російською Федерацією на кордоні з Україною повний огляд експортованої української продукції призвів до фактичного блокування поставок товарів деяких українських виробників, повідомив УНІАН представник великого національного виробника продуктів харчування.

«Так, все блокується. Російська митниця здійснює повний огляд товарів, перевіряє чи не кожен ящик. Ситуація склалася така сама, як і влітку», - сказав цей представник, згадавши події серпня-вересня 2013 року, коли російська влада тимчасово блокувала поставки української продукції на свій ринок, намагаючись не допустити підписання політичним керівництвом України Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

Представник української компанії зазначив, що за останні два дні жодна партія товарів так і не змогла перетнути кордон Росії. При цьому він попросив журналіста не вказувати назву компанії, щоб не ускладнювати відносин з російською владою.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Федерація роботодавців України заявила, що з 28 січня в результаті зміни Федеральною митною службою Росії правил перетину кордону продукція з України підлягає детальному митному огляду. Процедура посиленого митного контролю застосовується до вироблених в Україні харчових продуктів, продукції машинобудування, металу та торговельного обладнання.

За даними Федерації роботодавців України, при оформленні продукцію російські митники на 20-градусному морозі вивантажують українські вантажі з вантажівок і залізничних вагонів, зважують, перевіряють сертифікати відповідності. Крім того, митні органи Росії вимагають від власників вантажів платити додаткові умовні мита в розмірі 5-40 % від вартості товарів.

Довідка УНІАН. У середині серпня 2013 року російська митниця посилила контроль над вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були кілька тижнів фактично заблоковані.