Обсяг реалізації промпродукції в Україні зріс на 0,62%

Об'єм реалізації промислової продукції в Україні в січні-грудні 2013 року становив 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше обсягу за січень-грудень 2012 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промпродукції за 2013 року порівняно з 2012 роком зріс тільки у видобувній промисловості, тоді як у переробній промисловості і в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг реалізації продемонстрував спад.

Так, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в 2013 році довелося 66,6% усього обсягу реалізації, становив 738,337 млрд грн, що на 1,07%, або на 7,985 млрд грн, менше показника 2012 року.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19,7% загального обсягу) склав 219,251 млрд грн, що на 1,28%, або на 2,840 млрд грн, менше показника за 2012 рік.

До добувної промисловості і розроблення кар'єрів (13,1% загального обсягу) обсяг реалізації становив 145,669 млрд грн, що на 13,1%, або на 17,643 млрд грн, що більше показника за 2012 рік.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Донецьку область - 205,594 млрд грн, Дніпропетровську - 202,318 млрд грн, Запорізьку - 75,835 млрд грн, Київ - 73,284 млрд грн і Луганську область - 67,740 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні у січні-листопаді 2013 року у грошовому виразі склав 1,006 трлн грн, що на 0,16%, або на 1,631 млрд грн, що більше показника за січень-листопад 2012 року.