Ділова активність у виробничому секторі РФ упала до дуже низького рівня

Індекс ділової активності у виробничому секторі РФ в січні 2014 року продемонстрував найгірше значення за 55 місяців слідом за скороченням випуску, нових замовлень, експорту, зайнятості та закупівель, свідчить дослідження, проведене Markit за замовленням HSBC, передає Reuters.

Індекс менеджерів із закупівель PMI знизився в січні до 48,0 пункту з 48,8 в грудні, залишившись нижче позначки 50 пунктів, що відокремлює зростання від зниження, вшосте за сім місяців.

HSBC зазначає, що на значення індексу негативно вплинули всі його компоненти - вдруге за всю його історію (до цього подібне спостерігалося тільки в травні 1998 року).

У дослідженні говориться, що обсяг нових замовлень продовжив різке скорочення у січні на тлі повідомлень про слабкий попит. Темпи спаду стали найшвидшими з липня 2011 року, міжнародний попит продовжував чтиснути на загальний обсяг нових замовлень, і експорт скоротився п'ятий місяць поспіль.

Читайте такожКурс євро в Росії оновив історичний максимумВиробництво в січні скоротилося вдруге за 7 місяців. Темпи спаду були, в цілому, помірними, але, поза тим, найвищими з травня 2009 року.

Виробники товарів скорочують персонал 7 місяців поспіль, свідчить дослідження - зайнятість у секторі скорочувалася 14 з 15 останніх місяців. Однак темпи скорочення зайнятості сповільнилися з рекорду 52 місяців, зафіксованого в грудні.

Середні закупівельні ціни зросли в січні, що, частково, пов'язано з ослабленням рубля. Це, в свою чергу, спричинило зростання цін на готову продукцію. Проте в цілому інфляційний тиск залишився відносно слабким.