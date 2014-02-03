Новим гендиректором «Металургпрому» став Олександр Зражевський
Рада директорів «Металургпрому» обрала генеральним директором об'єднання Олександра Зражевський.
Рада директорів об'єднання підприємств «Металургпром» на своєму засіданні 28 січня обрала генеральним директором об'єднання Олександра Зражевського, який з липня 2013 р. виконував обов'язки гендиректора.
Про це УНІАН повідомили в «Металургпромі».
Раніше цю посаду обіймав Василь Харахулах.
Довідка УНІАН. Об'єднання підприємств «Металургпром» утворено в 1995 р. відповідно до указу президента України. Ініціатором його створення виступили Міністерство промисловості України та керівники підприємств гірничо-металургійного комплексу.
Читайте такожМеталургійна галузь України скоротила збитки Основна мета об'єднання - забезпечення координаційної діяльності підприємств ГМК та їх об'єднань. Засновниками об'єднання стали всі металургійні та феросплавні підприємства галузі, проектні й науково-дослідні інститути чорної металургії. До «Металургпрому» входять 40 підприємств, організацій та інститутів. Вищим органом управління об'єднання є рада директорів підприємств об'єднання.