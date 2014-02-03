Новим гендиректором «Металургпрому» став Олександр Зражевський

Рада директорів об'єднання підприємств «Металургпром» на своєму засіданні 28 січня обрала генеральним директором об'єднання Олександра Зражевського, який з липня 2013 р. виконував обов'язки гендиректора.

Про це УНІАН повідомили в «Металургпромі».

Раніше цю посаду обіймав Василь Харахулах.

Довідка УНІАН. Об'єднання підприємств «Металургпром» утворено в 1995 р. відповідно до указу президента України. Ініціатором його створення виступили Міністерство промисловості України та керівники підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Читайте такожМеталургійна галузь України скоротила збитки Основна мета об'єднання - забезпечення координаційної діяльності підприємств ГМК та їх об'єднань. Засновниками об'єднання стали всі металургійні та феросплавні підприємства галузі, проектні й науково-дослідні інститути чорної металургії. До «Металургпрому» входять 40 підприємств, організацій та інститутів. Вищим органом управління об'єднання є рада директорів підприємств об'єднання.