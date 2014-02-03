В Україні за місяць виробництво сталі скоротилося на 12%

В Україні в січні 2014 року, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем 2013 року на 12% - до 2,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

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За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату знизилося на 8% - до 2,3 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 6% - до 2,34 млн тонн.

Обсяги виробництва коксу в січні ц.р. скоротилися на 2% порівняно з січнем 2013 р. - до 1,49 млн тонн.

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У 2013 році метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше, ніж у 2012 р., 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн загального прокату (100%). Виробництво коксу склало 17,596 млн тонн (93%).

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