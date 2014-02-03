Mitsubishi поставить на конвеєр п'ять нових моделей
Компанія Mitsubishi Motors збирається поставити на конвеєр п'ять нових моделей, повідомляє "УкрАвтоПром".
Нова стратегія компанії передбачає відмову від самостійної розробки легкових моделей. Тепер Mitsubishi буде самостійно випускати тільки позашляховики, кросовери і пікапи.
Вже цього року надійдуть у продаж модернізовані пікап Mitsubishi L200 і кросовер Mitsubishi Outlander.
В 2015-2016 роках в серію так само запущені компактний кросовер Mitsubishi ASX другого покоління, позашляховики Mitsubishi Pajero і Pajero Sport, а також мінівена Delica D:5.
Що стосується легкових авто, їх виробництво буде здійснюватися на платформі партнерів компанії.
Зокрема, Mitsubishi веде переговори з альянсом Renault-Nissan і не виключено, що наступне покоління седана Mitsubishi Galant буде побудоване на базі Renault Latitude, він же Samsung SM5.