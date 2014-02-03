Експерт: Гарну динаміку показали галузі, орієнтовані на внутрішнього споживача

Про це заявив радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

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«9,5% - це динаміка торгівлі за січень - грудень 2013 року по відношенню до січня-грудня 2012 року. Це пристойний результат. Сільське господарство - взагалі лідер економічної активності, галузь за січень - грудень дала 13,7% зростання у порівнянні з 11,7% за січень - листопад 2013 року, - розповів Валерій Литвицький.

"У четвертому кварталі спадаючу динаміку зменшили такі галузі, як промисловість і транспорт. Вони багато в чому залежать від зовнішнього чинника», - підкреслив він.