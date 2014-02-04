Прибуток Toyota може досягти рекордних $24 млрд

Найбільша у світі автомобілебудівна корпорація Toyota Motor підвищила свій прогноз з операційного прибутку на 2013-2014 фінансовий рік (завершується 31 березня), довівши його до 2,4 трлн ієн (приблизно $24 млрд) - рекордного рівня за всю історію компанії. Раніше вона оцінювала прибуток на рівні 2,2 трлн ієн, пише ИТАР-ТАСС.

Попередній рекорд Toyota встановила в передкризовому 2007 фінансовому році. Тоді вона заробила 2,27 трлн ієн (майже $23 млрд за поточним курсом).

Прогноз компанії з чистого прибутку на 2013-2014 фінансовий рік - 1,9 трлн ієн ($19 млрд), по виручці - 25,5 трлн ієн ($255 млрд).

Компанія також повідомила, що її чистий прибуток за три квартали 2013-2014 фінроку виріс в 2,35 рази, до 1,52 трлн ієн (близько $14,9 млрд), операційний прибуток - в 2,27 рази, до 1,86 трлн ієн ($18,2 млрд. Чиста виручка за період зросла на 17,8%, до 19,1 трлн ієн ($186 млрд).

"В нашу користь спрацювало пониження курсу ієни по відношенню до західних валют, - заявив на прес-конференції в Токіо член ради директорів корпорації Такуо Сасакі. - Внесли свій внесок також наші зусилля щодо зниження собівартості продукції і поліпшення організації виробництва".

Підвищення курсу долара на одну ієну збільшує операційні прибутки Toyota приблизно на 40 млрд ієн (близько $400 млн). Корпорація вважала, що долар у поточному році коштуватиме приблизно 97 ієн. Однак насправді за нього давали, як правило, більше 100 ієн.