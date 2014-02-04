Продажі нових автомобілів в Україні за місяць зросли на 4,3%

Продажі нових автомобілів в Україні в січні 2014 року збільшилися порівняно з січнем 2013 року на 4,29% - до 10,95 тис. штук, повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, лідером авторинку в січні ц.р. став Geely, який порівняно з січнем минулого року збільшив продажі автомобілів на 44,3% - до 1356 шт., зайнявши 12,4% від загального обсягу українського авторинку. На другому місці Toyota, також збільшила продажі в січні п.р. у 2,06 разу - до 1253 шт., і посіла 11,4% ринку, на третьому місці - вітчизняний виробник ЗАЗ, продажі якого зросли на 17,8% - до 860 шт, який зайняв 7,85% українського ринку.

"Geely продовжує лідирувати вже другий місяць поспіль, що красномовно говорить про новий тренд українського ринку. На другому місці в січні виявилася Toyota. Але її результат багато в чому був забезпечений поставками гібридного Toyota Prius для МВС, які не є ринковою транзакцією",- зазначили в аналітичній група.

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Крім того, четверте місце зайняв FORD, який у січні поточного року збільшив продажі автомобілів у порівнянні з аналогічним місяцем 2013 року в 1,75 разу - до 826 шт., п'яте місце посів корейський бренд КІА, що скоротив продажі на 6,5% - до 651 шт., на шостому місці опинилася Skoda, збільшила продажі на 16,1% - до 643 шт., яка зайняла майже 6% українського ринку.

До десятки лідерів продажів автомобілів у січні 2014 року також увійшли такі марки авто: Hyundai, Renault, Nissan і Volkswagen.

В Auto-Consulting також відзначають зростання продажів автомобілів за вказаний період в преміальному сегменті. Так, лідером авторинку в цьому секторі став Audi, який порівняно з січнем 2013 року збільшив продажі автомобілів на 30,6% - до 175 шт. При цьому, позитивні показники мають також Land Rover і Volvo, а всі інші преміум-марки продемонстрували спад продажів.

Крім того, французькі виробники Peugeot і Citroen у січні поточного року збільшили продажі на 90,4% і 20,5% відповідно.

"Той факт, що авторинок почав рік зі зростання матиме психологічний ефект на більшість операторів...Автомобілі як і раніше затребувані, а вдала маркетингова політика приводить до бажаних результатів...Проте це зростання не варто сприймати як початок нової тенденції. На показниках січня позначилося відразу кілька зовнішніх факторів, не пов'язаних з ринковими процесами", - відзначили в прес-службі інформаційно-аналітичної компанії.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні за результатами 2013 року скоротилися порівняно з 2012 роком на 7,4% - до 201,566 тис. одиниць.

Автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій операцій з легковими і комерційними автомобілями, у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротився на 4,5% - до 347 тис. одиниць.

14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см