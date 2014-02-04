Промвиробництво в Україні може зрости на 1,4-2,6%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України очікує зростання промислового виробництва у 2014 році на рівні 1,4-2,6% за рахунок зростання авіабудування, суднобудування і розвитку високотехнологічних галузей після загального падіння промвиробництва за підсумками 2013 року на 4,7%. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку, розміщеному на сайті міністерства.

«За прогнозними оцінками, в 2014 році очікується позитивна динаміка промислового виробництва в середньому від 1,4 до 2,6%», - цитує прес-служба директора департаменту промислової політики Мінекономрозвитку Віталія Кравченка.

За його словами, зростання забезпечить зовнішній попит, продиктований відновленням розвинених країн, - торгових партнерів України, а також можливе зростання внутрішнього попиту, зумовлене зростанням доходів населення.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби статистики України, спад промислового виробництва в Україні в грудні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становив 0,5%, тоді як у листопаді 2013 року порівняно з листопадом 2012 року спад становив 4,7%. У січні-грудні 2013 року проти січня-грудня 2012 року зростання виробництва зафіксовано тільки у видобутку металевих руд - на 4,6% (грудень 2013 проти грудня 2012 - 9,9%), виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів - на 11,6% (4%), виробництві виробів з дерева - на 2,6% (7,1%).

Решта галузей у січні-грудні 2013 року показала спад порівняно з попереднім роком. Найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано в машинобудуванні - на 13,8% (грудень 2013 проти грудня 2012 - 9,7%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 17,5% (3,6%), виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 11,2% (4,8%), металургійному виробництві - на 5,8% (9,7%), текстильному виробництві і виробництві одягу - на 6,2% (7,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 5,5% (7,3).

Опитані УНІАН експерти зазначали, що стан промислового виробництва в Україні у 2014 році може істотно не поліпшитися внаслідок низької підтримки експортних ринків і неконкурентного обмінного курсу гривні.