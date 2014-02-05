Російський сектор послуг близький до стагнації

Зростання ділової активності у секторі послуг РФ практично зупинилося у січні 2014 року на тлі незначного збільшення обсягу нових замовлень і різкого скорочення зайнятості, свідчить дослідження Markit, проведене за замовленням HSBC, повідомляє Reuters.

Значення індексу PMI у січні 2014 року скоротилося до 50,2 пункту з 53,6 в грудні. Поза тим, індекс залишається вище позначки 50 пунктів, що відокремлює зростання від зниження активності, протягом шести місяців.

Читайте такожУ Китаї сповільнилася ділова активністьТиск на значення індексу в січні мав різкий спад активності в транспортному і складському секторах, а також у галузі поштових і телекомунікаційних послуг.

Навпаки, активність у сфері фінансового посередництва продемонструвала різке зростання.