П'ять українських танків «Оплот» доставлені у Таїланд

Першу партію українських танків «Оплот» у кількості п'яти машин 4 лютого було доставлено у Королівство Таїланд у рамках виконання міжурядових угод, повідомила прес-служба «Укрспецекспорту».

Виготовлені на держпідприємстві «Завод ім. Малишева» (Харків), українські танки прибули у порт Саттахіп (Таїланд), де їх розвантажили і відправили до місця проведення випробувань.

У повідомленні наголошується, що після завершального приймання тайською стороною машини вважатимуться остаточно зданими.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року державний концерн «Укрспецекспорт» підписав контракт з представниками Збройних сил Королівства Таїланд про поставки нової партії бронетехніки.

Сторони домовилися, що Україна виготовить і поставить до Таїланду 49 одиниць основного бойового танка (ОБТ) «Оплот». Загальна вартість контракту перевищує 200 млн дол. Виконувати замовлення будуть підприємства, які увійшли до складу держкомпанії «Укроборонпром».

6 листопада 2013 року «Укрспецекспорт», після успішного циклу ходових і вогняних випробувань у Харкові, передав уряду Таїланду першу партію з 5 танків «Оплот».

«Укрспецекспорт» у березні 2013 року відвантажив до Таїланду партію з 22 БТР українського виробництва.

Довідка УНІАН. ДК "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Голову компанії призначає президент України за погодженням з урядом і секретарем Ради національної безпеки і оборони, а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.

Читайте такожУкраїна готується послати до Таїланду перші танки