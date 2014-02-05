Крюківський вагонзавод і Кіровський завод створили спільне підприємство

Крюківський вагонобудівний завод (р. Кременчук, Полтавська обл.) та Кіровський завод (Російська Федерація) створили спільне підприємство з виробництва ескалаторів для метрополітену і рейкового транспорту.

Як повідомляє прес-служба Крюківського вагонобудівного заводу, президент вагонзаводу Володимир Приходько та генеральний директор ВАТ «Кіровський завод» (РФ) Георгій Семененко підписали документи про створення спільного підприємства з виробництва ескалаторів для метрополітену і рейкового транспорту - ТОВ "Кіров-КВБЗ".

Читайте такожКрюківський вагонозавод скоротить 500 пенсіонерів і несумлінних

За даними прес-служби КВБЗ, документи підписали 30 січня в Росії. Російсько-українська компанія спеціалізуватиметься на виготовленні та постачанні ескалаторів і поїздів для метрополітену, а також швидкісних міжрегіональних і приміських поїздів. Згідно з установчими документами, сторони будуть володіти рівними частками в статутному капіталі підприємства. Продукція нової компанії вийде на ринок під брендом "Кіров-КВБЗ".

Головний офіс і центральний виробничий майданчик спільного підприємства будуть розташовані на території Кіровського заводу в Санкт-Петербурзі.

Передбачається, що основними споживачами продукції спільного підприємства будуть метрополітени Санкт-Петербурга і Москви, а також інших міст Росії та СНД.

Нагадаємо, раніше, в липні 2013 року сторони підписали Меморандум про наміри щодо створення спільної компанії, а в серпні того ж року, "Основні положення щодо спільної участі у проекті створення спільного підприємства на території Російської Федерації".

Довідка УНІАН. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється у понад 20 країн світу. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів на 48%-до 5316 шт, а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.

Підприємства групи «Кіровський завод» (РФ) випускають сільськогосподарську та дорожньо-будівельну техніку, а також обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, суднобудування. До складу групи входять близько 15 профільних «дочок».