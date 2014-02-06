Aston Martin відкликає 17,6 тисячі автомобілів

Британська компанія Aston Martin оголосила про відкликання 17,59 тисячі своїх автомобілів через підозру на заводський дефект накладки на педаль газу, повідомляє Лента.ru з посиланням на Associated Press. Дефект цієї деталі, виробленої в Китаї, може призвести до несанкціонованого прискорення автомобіля, заявили представники Aston Martin.

Відкликання стосується автомобілів з лівим кермом, вироблених з кінця 2007 року по кінець 2013 року, а також автомобілів з правим кермом, що зійшли з конвеєра в період з травня 2012 року по грудень 2013 року. На найбільш нову модель Aston Martin Vanquish - рішення про відкликання не поширюється.

У заяві, поширеній Aston Martin, підкреслюється, що відкликання є запобіжним заходом - немає ніякої інформації щодо нещасних випадків, викликаних цим дефектом.

Aston Martin спеціалізується на виробництві дорогих спортивних автомобілів. Протягом багатьох років Aston Martin з'являється у фільмах про Джеймса Бонда в ролі автомобіля «агента 007».