Aston Martin відкликає 17,6 тисячі автомобілів
Британська компанія відкликає автомобілі через китайської пластмаси
Британська компанія Aston Martin оголосила про відкликання 17,59 тисячі своїх автомобілів через підозру на заводський дефект накладки на педаль газу, повідомляє Лента.ru з посиланням на Associated Press. Дефект цієї деталі, виробленої в Китаї, може призвести до несанкціонованого прискорення автомобіля, заявили представники Aston Martin.
Відкликання стосується автомобілів з лівим кермом, вироблених з кінця 2007 року по кінець 2013 року, а також автомобілів з правим кермом, що зійшли з конвеєра в період з травня 2012 року по грудень 2013 року. На найбільш нову модель Aston Martin Vanquish - рішення про відкликання не поширюється.
У заяві, поширеній Aston Martin, підкреслюється, що відкликання є запобіжним заходом - немає ніякої інформації щодо нещасних випадків, викликаних цим дефектом.
Aston Martin спеціалізується на виробництві дорогих спортивних автомобілів. Протягом багатьох років Aston Martin з'являється у фільмах про Джеймса Бонда в ролі автомобіля «агента 007».