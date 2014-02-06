Ціни виробників промпродукції в Україні за місяць зросли на 0,5%
18:30, 06 лютого 2014Промисловість
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Ціни виробників промислової продукції в січні порівняно з груднем зросли на 0,5%.
У річному виразі ціни виробників промпродукції зросли на 1,9%
В Україні ціни виробників промислової продукції в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зросли на 0,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Згідно з повідомленням, у річному виразі (порівняно з січнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 1,9%.
Читайте такожІнфляція в Україні збереглася на рівні 0,5%Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2013 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,7%, загалом за 2013 рік зафіксовано зростання цін на 1,7%.
Ціни виробників промпродукції в Україні в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року зросли на 1,5%.
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