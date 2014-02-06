Виграш орієнтованих на експорт металургів від девальвації гривні буде короткочасним - учасник ринку

Орієнтований на експорт український гірничо-металургійний сектор отримає від девальвації гривні лише короткочасну вигоду у вигляді зростання виручки і зниження собівартості продукції в доларовому еквіваленті.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний директор підприємства «Донецьксталь» - металургійний завод» Олександр Шаповалов.

«Зміцнення курсу долара (за умови збереження існуючого рівня цін на вітчизняну сировину та матеріали) для нас вигідне, оскільки ми отримаємо більше гривневої маси за свою продукцію», - сказав Шаповалов.

Крім того, раніше експерти зазначали, що невелика девальвація нацвалюти не тільки збільшить гривневу виручку, але і знизить собівартість експортної металопродукції в доларовому вираженні, що підвищить її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

Разом з тим, Шаповалов повідомив, що позитивні наслідки від девальвації гривні для металургів мають короткочасний характер, оскільки подальша девальвації гривні нівелює всі вигоди та може призвести до зростання цін на сировину і до підвищення зарплат зайнятих в металургійному секторі робітників.

«Якщо падіння гривні буде істотним, то це не може не позначитися на рівні цін на вхідні ресурси і, у першу чергу, це зробить необхідним адекватне підвищення зарплат», - наголосив гендиректор.

Читайте такожОслаблення гривні позитивно вплинуло на котирування акцій деяких компаній - експертиЯк повідомляв УНІАН, курс гривні до долара з 3 по 6 лютого 2014 року знизився на 1,6%, у січні - на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

У середу, 5 лютого, до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., досягнувши мінімального значення з грудня 2008 року. Нацбанк у середу вдруге за тиждень вийшов на ринок з інтервенціями на підтримку курсу гривні, пропонуючи долар по 8,7 грн/дол.

Дії регулятора трохи послабили тиск на валютному ринку, і в четвер, 6 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара підвищилися до 8,7800/8,8800 грн/дол. з 8,8800/8,9400 грн/дол. на 12:00.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат.