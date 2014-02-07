Чистий збиток ArcelorMittal в 2013 році скоротився на 24%

Чистий збиток найбільшої в світі металургійної компанії ArcelorMittal SA скоротився в 2013 році на 24% - до 2,545 мільярда доларів у порівнянні з 2012 роком, передає ПРАЙМ.

Виручка Arcelor за рік знизилася на 5,7% до 79,44 мільярда доларів, показник EBITDA - на 10,3%, до 6,888 мільярда доларів. Чистий борг компанії, за даними на кінець року, скоротився на 5,7 мільярда доларів - до 16,1 мільярда доларів.

"Ми дотримуємося оптимістичного прогнозу на 2014 рік і очікуємо, що показник EBITDA складе приблизно 8 мільярдів доларів", - наводяться в релізі компанії слова гендиректора і голови правління ArcelorMittal Лакшмі Н. Міттала (Lakshmi N. Mittal).

Видобуток залізної руди в 2013 році збільшилася на 4,5% - до 58,4 мільйона тонн. Виробництво сталі зросло на 3,4% - до 91,2 мільйона тонн.

У четвертому кварталі чистий збиток металургійного гіганта скоротився на 67,8% - до 1,227 мільярда доларів, виручка збільшилася на 2,8% - до 19,848 мільярда доларів, EBITDA - на 22,7%, до 1,91 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. ArcelorMittal, утворена в 2006 році в результаті злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, працює в 60 країнах. В Україні компанії належать металургійний комбінат «Арселорміттал Кривий Ріг» (до купівлі - "Криворіжсталь"), який є найбільшим виробником сталевого прокату в країні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

У Росії ArcelorMittal належить ряд шахт у Кузбасі.