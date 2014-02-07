Україна допоможе Шрі-Ланці модернізувати бронетехніку та авіацію

Україна має намір допомогти Збройним силам Шрі-Ланки провести модернізацію бронетехніки і авіації на базі підприємств українського держконцерну «Укроборонпром».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укроборонпрому» з посиланням на заступника генерального директора Максима Глущенко.

За його словами, начальник генштабу збройних сил Шрі-Ланки Джагата Джайясурія в ході переговорів у рамках міжнародної виставки DEFEXPO висловив зацікавленість в ремонті і модернізації свого вертолітного парку і військових кораблів. Під час переговорів сторони також обговорили можливість поставок Україною в Шрі-Ланку запасних частин для авіації, бронетехніки і військово-морських судів.

Згідно з повідомленням, сторони домовилися створити спільну комісію, яка проведе аналіз перспектив двостороннього співробітництва і дасть технічну оцінку стану військової техніки ЗС Шрі-Ланки.

«Після цього українські спецекспортери представлять Збройним силам Шрі-Ланки комерційну і технічну пропозиції щодо поглиблення двостороннього військово-технічного співробітництва», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Нью-Делі (Індія) з 6 по 9 лютого проходить 8-а міжнародна виставка сухопутних і військово-морських озброєнь DEFEXPO-2014. У виставці, зокрема, бере участь делегація державного концерну "Укроборонпром".

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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