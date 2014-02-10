Українські вагонобудівники за рік експортували продукцію на $2,5 млрд

Українські вагонобудівники в 2013 році поставили на зовнішні ринки залізничний транспорт та обладнання до нього на суму 2,5 млрд дол., що в 7 разів більше показника імпорту аналогічної продукції в Україну в минулому році.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«У 2013 році тільки вантажних вагонів експортували на більш ніж 1,3 млрд дол., тоді як імпорт цієї продукції становив лише 21 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві зазначили, що основними споживачами продукції українських вагонобудівників у 2013 році стали Росія, Казахстан і Туркменістан.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, експорт українських товарів у 2013 році скоротився на 7,6% і склав 64,9 млрд дол.