«Укроборонпром» розробить зенітно-ракетний комплекс для Індії

Представники державного підприємства «Спецтехноекспорт», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», і представники державної корпорації Larsen&Toubro ltd. (Індія) підписали контракт на розробку зенітно-ракетного артилерійського комплексу (ЗРК) в рамках тендеру на поставку 138 ЗРК для Міністерства оборони Індії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укроборонпрому» з посиланням на першого заступника гендиректора держконцерну Андрія Стефанішина.

«Буде здійснено поставку однієї бойової і однієї командної машин. Командну машину виготовить Харківський автомобільний завод, бойову - «ДержККБ «Промінь», гармату - «КБ «Артозброєння», що входять до складу концерну», - повідомив Стефанішин.

За його словами, у разі успішних випробувань техніка поставлятиметься Міністерству оборони Індії.

Разом з тим, сума контракту і терміни поставок не уточнюються.

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Як повідомляв УНІАН, делегація державного концерну "Укроборонпром" взяла участь у 8-ій міжнародній виставці сухопутних і військово-морських озброєнь DEFEXPO – 2014, яка проходила в Нью-Делі (Індія) з 6 по 9 лютого.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворений з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічномву співробітництві.