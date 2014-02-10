Україна незначно збільшила експорт чавуну та феросплавів

Загальний обсяг експорту українського чавуну та феросплавів у 2013 році збільшився на 1,1% порівняно з 2012 роком і становив 1,7 млрд дол., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«У порівнянні з 2012 роком спостерігається незначне підвищення обсягу експорту цих товарів - на 1,1%», - йдеться в повідомленні відомства.

За статистикою Міндоходів, минулого року експорт чавуну становив 823 млн дол., а феросплавів - 906 млн дол. У свою чергу, імпорт даної продукції становив 6 млн дол. і 318 млн дол. відповідно.

Згідно з повідомленням, експортно-імпортні операції в минулому році здійснювалися з 8 країнами світу. Зокрема, в експорті лідируючі позиції зайняли Туреччина, Італія, Нідерланди, Сполучені Штати і Росія. Загальний обсяг поставок у ці країни склав 1,2 млрд дол.

При цьому найбільші угоди з імпорту були проведені з такими країнами як Росія, Індія і Бразилія. Обсяг імпортованих з цих країн чавуну та феросплавів в цілому склав 152 млн дол.

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Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.

Україна за підсумками 2013 року збільшила виробництво чавуну на 2% у порівнянні з 2012 роком - до 29 млн тонн, при цьому скоротила випуск феросплавів на 18% - до 872 тис. тонн.