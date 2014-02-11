«Укроборонпром» збільшив експорт озброєння до Індії більш ніж утричі

Державний концерн «Укроборонпром» за підсумками 2013 року збільшив обсяг експорту озброєння до Індії в рамках військово-технічного співробітництва (ВТС) у 3,3 разу - до 397,4 млн дол. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укроборонпрому» з посиланням на заступника генерального директора концерну Максима Глущенко.

«Обсяги торгівлі з Індією за 2012 рік у сфері ВТС становили майже 120 млн дол. У 2013 році ці показники зросли більш ніж утричі - до 397,4 млн дол. Ми успішно виконали контракт на постачання ракет Р-27 виробництва ДАХК «Артем». У стадії підписання знаходиться низка опціонів. Успішно розвивається співробітництво в сфері постачання газотурбінних силових установок для кораблів», - цитує прес-служба Глущенко.

За його словами, держконцерн також готовий до тісної інтеграції з метою створення на території Індії виробництва новітніх озброєнь.

Мова йде про авіабудування, а також виготовлення високоточних озброєнь.

«Укроборонпром» представив низку пропозицій для участі в офсетних тендерах Міністерства оборони Індії, у яких обов'язковою умовою є наявність індійських партнерів», - повідомив Глущенко.

Як повідомляв УНІАН, представники держконцерну «Укроборонпром» і держпідприємства «Спецтехноекспорт» в ході переговорів з директором департаменту транспортної авіації, віце-маршалом ВПС Індії Мурті підписали новий контракт з ремонту, продовження ресурсу та переобладнання військово-транспортних літаків Ан-32 індійських ВПС на українських підприємствах та в Індії.

Крім того, «Укроборонпром» та представники індійської держкорпорації Larsen & Toubro ltd. підписали контракт на розробку зенітно-ракетного артилерійського комплексу (ЗРК) в рамках тендеру на поставку 138 ЗРК для Міністерства оборони Індії.

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