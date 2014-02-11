Суд порушив справу про банкрутство Чорноморського суднобудівного заводу

Господарський суд Миколаївської області порушив справу про банкрутство «Чорноморського суднобудівного заводу», підконтрольного «Смарт-Холдингу» бізнесмена Вадима Новинського.

Про це йдеться в повідомленні підприємства у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, ініціатором банкрутства заводу виступило інше підприємство, що входить до структури «Смарт-Холдингу», «Балаклавське рудоуправління ім. Горького».

«Провадження справи про банкрутство емітента порушено, оскільки неможливо виконати рішення господарського суду Миколаївської області про стягнення з емітента заборгованості на користь кредитора протягом більш ніж 3-х місяців з моменту відкриття виконавчого провадження. Загальна сума вимог кредитора становить 510 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Водночас, у «Смарт-Холдингу» повідомили, що порушення провадження у справі про банкрутство підприємства "Чорноморський суднобудівний завод" не позначиться на своєчасному та повному виконанні умов контрактів, пов'язаних із суднобудуванням, судноремонтом, виробництвом мостових конструкцій, військовими замовленнями.

«Підприємство максимально використовує всі механізми, передбачені законодавством, для свого фінансового оздоровлення. Вартість активів заводу багаторазово перевищує фінансові вимоги кредитора. Суднобудування залишається одним із базових бізнес-напрямків у загальному портфелі інвестицій «Смарт-Холдингу», - йдеться в повідомленні холдингу.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» - судноверф із найбільшим технічним потенціалом в Україні. Поточно-позиційне виробництво спеціалізоване для серійного виробництва суден дедвейтом до 9 тис. тонн. Виробничі ділянки та потокова лінія будівництва суден розміщені в єдиному критому приміщенні довжиною близько 400 м.

Завод входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (Україна), який засновано в 2009 році для управління морегосподарськими активами «Смарт-холдингу».

«Балаклавське рудоуправління» є одним із містоутворюючих підприємств Севастополя, виробляє металургійний вапняк, щебеневий і піщаний матеріал, бутовий камінь. У 2011 році підприємство виробило 3,096 млн тонн товарної продукції.