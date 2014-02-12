Україна має намір створити в Індії виробництво озброєнь в авіабудуванні

Про це заявив заступник Генерального директора Концерну Максим Глущенко під час зустрічі із заступником Міністра оборони Індії Шанкаром Агарвалом.

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За його словами, Укроборонпром представив ряд пропозицій для участі в офсетних тендерах Міністерства оборони Індії, у яких обов'язковою умовою є наявність індійських партнерів.

Він підкреслив успішну динаміку розвитку ВТС України з Індією.

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«Обсяги торгівлі з Індією за 2012 рік у сфері ВТС склали 120 млн. доларів США. У 2013-му - вони перевищили (уточнюємо). Ми успішно виконали контракт на постачання ракет Р-27 виробництва ДАХК «Артем». У стадії підписання перебуває ряд опціонів. Успішно розвивається співробітництво в сфері постачання газотурбінних силових установок для кораблів», - заявив М.Глущенко.

Він запропонував заступнику Міністра оборони Індії прискорити вирішення питання про незастосування щодо українських спецекспортерів банківських гарантій при виконанні контрактів у контексті підписаного в грудні 2012 року двостороннього Договору про співробітництво в оборонній сфері. Даний договір був підписаний в ході візиту Президента України до Індії в грудні 2012 року.

На думку М.Глущенко, цей крок дозволить скоротити терміни реалізації двосторонніх контрактів і знизить вартість поставляється в Індію продукції.

Заступник Міністра Індії висловив готовність розглянути це питання та сприяти його вирішенню. Також він високо оцінив потенціал підприємств українського ОПК.