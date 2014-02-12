Дані з промвиробництва в єврозоні не виправдали очікувань

Промислове виробництво в єврозоні у грудні минулого року впало на 0,7% в місячному виразі.

Про це свідчать дані Статистичного управління Європейського союзу, передають Вести Экономика.

У річному виразі обсяг промислового виробництва зріс на 0,5%.

Аналітики, опитані Bloomberg, очікували падіння порівняно з листопадом на рівні 0,3%, а порівняно з груднем 2012 р. - зростання на 1,8%.

Крім цього, було переглянуто дані за листопад. У річному виразі показник виріс на 2,8%, у місячному - на 1,6%.

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Виробництво капітальних товарів знизилося на 2,1% у місячному виразі, виробництво енергоносіїв та електроенергії скоротилося також на 2,1%.

Обсяг виробництва споживчих товарів зріс на 0,4%.

У Європейському союзі промвиробництво знизилося на 0,7% порівняно з листопадом, а порівнянно з груднем 2012 р. показник зріс на 0,9%.

Найсильныше зниження було зафіксовано в Нідерландах, де показник упав відразу на 2,6%. При цьому в Греції зростання стало максимальним, на рівні 2,6%.