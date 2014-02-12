Дочка "Метінвесту" передала материнській компанії акції ключових активів групи

Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» переоформила Північний і Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, металургійний комбінат «Азовсталь» і Харцизький трубний завод на материнську компанію Metinvest B.V. в рамках подальшої реструктуризації бізнесу групи, йдеться в прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, Metinvest B.V. отримала від своєї дочірньої компанії MetalUkr Holding Limited (Кіпр) 78,31% акцій Північного ГЗК, 99,48% акцій Центрального ГЗК, 0,25% акцій меткомбінату «Азовсталь» і 1,21% акцій Харцизького трубного заводу (ХТЗ).

В результаті материнська компанія групи Metinvest B.V. стала безпосередньо контролювати 78,31% статутного капіталу Північного ГЗК, 99,56% статутного капіталу Центрального ГЗК, 74,5% статутного капіталу меткомбінату «Азовсталь» і 93% статутного капіталу ХТЗ.

«Основна мета передачі акцій - це формування цільової структури групи "Метінвест", підвищення прозорості бізнесу та ефективності управління», - наголошується в прес-релізі групи.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» за січень-вересень 2013 року збільшив чистий прибуток на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 463 млн дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону групи входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітному сировини: Північний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

У 2012 році «Метінвест» отримав чистий прибуток у розмірі 435 млн дол., що на 77% менше, ніж роком раніше.