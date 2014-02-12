«Укроборонпром» поставить іноземному замовнику 50 танків Т-64

Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», уклало контракт з іноземним замовником на капітальний ремонт і постачання 50 основних бойових танків Т-64БВ-1. Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну.

«Підписання цього контракту є серйозним кроком концерну до виведення даного типу танка на світові ринки озброєння. Т-64 вважається танком стратегічного прориву і до сьогоднішнього дня за кордон не поставлявся», - цитує прес-служба директора дивізіону бронетанкової, автомобільної, інженерної та спеціальної техніки «Укроборонпрому» Вадима Федосова.

За його словами, контракт укладено у рамках виконання рішення керівництва концерну по розширенню постачання бронетанкової техніки для потреб іноземних замовників, підрядником виступить держпідприємство «Харківський бронетанковий завод». При цьому країна-замовник і терміни поставки не зазначаються.

За даними джерела УНІАН в структурах Збройних сил України, замовником є одна з країн африканського континенту.

За інформацією Федосова, танк Т-64 з ряду тактико-технічних характеристик перевершує танк Т-72, а з елементами модернізації до версії Т-64БМ «Булат» перевершує Т-90.

«Крім того, за критерієм «ціна - якість» модернізовані Т-64 перевершують зарубіжні аналоги», - сказав він.

За словами генерального директора «Укроборонпрому» Сергія Громова, концерн має намір розширити експорт танків Т-64. «Ряд іноземних замовників, що експлуатують техніку радянського виробництва, проявляють зацікавленість у придбанні цих танків. У нас є впевненість в успіху цього продукту», - цитує прес-служба Громова.

Як повідомляв УНІАН, основними замовниками танків Т-64 є країни, які використовують техніку радянського виробництва. Переважно це регіони Африки, Південно-Східної Азії, частково країни арабського світу.

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Довідка УНІАН. "Укроборонсервіс" - дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Т-64 - основний бойовий танк, створений на початку 60-х років КБ Харківського заводу транспортного машинобудування (зараз ХКБМ). Серійно вироблявся на Харківському заводі транспортного машинобудування (нині ДП «Завод імені Малишева»).

Сьогодні Україна є головним експлуатантом танків Т-64. Модифікації Т-64 складають основу Сухопутних військ ЗСУ. Зараз в інтересах Міністерства оборони України на підприємствах «Укроборонпрому» здійснюється модернізація Т-64 до версії БМ «Булат».