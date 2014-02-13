Прибуток Renault за рік знизився утричі

Чистий прибуток французького автомобільного концерну Renault скоротився за підсумками 2013 року майже утричі в порівнянні з переглянутими результатами 2012 року - до 586 мільйонів євро, повідомляє "Прайм" з посиланням на компанію.

Виручка компанії становила 40,93 мільярда євро, що на 0,5% більше показника 2012 року.

Внесок асоційованих компаній у 2013 році знизився на 2% - до 1,44 мільярда євро. При цьому російський "АвтоВАЗ" -1,49% приніс Renault збиток у 34 мільйони євро проти прибутку в 186 мільйона в 2012 році, Nissan - прибуток 1,49 мільярда євро (зростання на 23,4%).

Минулого року компанія отримала 34 мільйони євро операційного збитку проти прибутку у розмірі 183 мільйони євро в 2012 році.

"У 2014 році група очікує стабілізації європейських ринків. Водночас зростання на ринках, що розвиваються, на чолі з Китаєм в короткостроковій перспективі залишається невизначеним", - наголошується в прес-релізі.

Renault S.A. є однією з найбільших французьких автомобілебудівних корпорацій і входить до складу альянсу Renault-Nissan. Компанія є власником румунської марки Dacia, корейської Renault Samsung Motors, а також має 25% акцій російського "Автовазу". Штаб-квартира заснованої у 1899 році компанії знаходиться в Парижі. Загальне число співробітників перевищує 122 тисячі осіб.