Росія цього року побудує шість українсько-російських літаків Ан-148

Росія має намір побудувати в 2014 році на Воронезькому авіабудівному підприємстві шість пасажирських українсько-російських літаків Ан-148, зберігши темп будівництва на рівні 2013 року.

Про це повідомив журналістам у четвер на авіасалоні в Сінгапурі директор департаменту авіабудування Мінпромторгу Андрій Богінський, передає РИА Новости.

«Ан-148 будують на Воронезькому авіабудівному підприємстві. Планом на 2014 рік передбачено будівництво шести машин», - сказав Богінський. Він підкреслив, що в лінійці літаків Ан-148/Ан-158 існує успішна кооперація з Україною. У цих літаках близько 60% - російські комплектуючі.

За його словами, колеги з підприємства «Антонов» (Україна) виробляють Ан-158, який поставляється, зокрема, на Кубу. Літаки Ан-148 виробляються в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, ВАЛТ уклало державний контракт з Міністерством оборони РФ на виготовлення і поставку 15 українсько-російських літаків Ан-148-100Е в травні 2013 року. Термін постачання літаків - з 2013-го по 2017 рік. Згідно з договором, передбачається передача одного літака в 2013 році, по чотири - 2014 і 2015-му роках, і по три - у 2016-му і 2017-м.

У 2013 році на ВАЛТ було побудовано 6 Ан-148 для різних замовників.

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Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод «Авіант» в Україні і «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» в Росії.

