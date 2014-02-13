В Україні створили перші індустріальні парки

В Україні створені перші три індустріальних парки - «Долина», «Славута» і «Рясне-2», призначені для будівництва нових високотехнологічних виробництв у Хмельницькому, Івано-Франківську та Львові, повідомляє прес-служба Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект).

Також повідомляється, що незабаром ці три індустріальних парки будуть внесені до Реєстру індустріальних парків України, створений відповідно до Закону України «Про індустріальні парки».

«Міжвідомча комісія при Мінекономрозвитку, яка займається підготовкою рекомендацій щодо внесення індустріальних парків в загальний реєстр, вже прийняла рішення внести в цей перелік три парки: «Долина» в Хмельницькому, «Славута» в Івано-Франківську і «Рясне-2» у Львові. Незабаром вони запрацюють в цих регіонах», - цитує прес-служба голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

За його словами, створення індустріальних парків в трьох регіонах посилить їхню інвестиційну привабливість, пожвавить розвиток внутрішнього виробництва. Крім того, буде сприяти імпортозаміщенню, залученню інвестицій в реальний сектор економіки, створенню робочих місць, а також збільшить експортний потенціал країни.

При цьому Каськів зазначив, що інші регіони України також готують пропозиції щодо створення індустріальних парків на своїх територіях.

Довідка УНІАН. Національний проект «Індустріальні парки України» - створення промислово-виробничої інфраструктури, яке реалізує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Нацпроект передбачає створення в різних регіонах України 10 пілотних індустріальних парків із сучасною інженерною та сервісною інфраструктурою на земельних ділянках розміром від 15 до 700 гектарів.

***Індустріальний парк - це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, керована спеціалізованою компанією.

