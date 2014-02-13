Крюківський вагонзавод у січні скоротив виробництво на 90%

Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук, Полтавська обл.) в січні 2014 року, порівняно з січнем 2013 року, зменшив випуск вантажних вагонів на 91%, або 485 вагонів, до 47 штук.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому в мерію Кременчука.

Згідно з повідомленням, в січні через свята підприємство простоювало, а потім почало працювати 2-3 дні в тиждень.

Водночас, завод в січні не виготовив жодного пасажирського вагона.

Нагадаємо, Росія в вересні 2013 року призупинила для Крюківського вагонобудівного заводу дію сертифіката на вантажні вагони, а в жовтні частково відновила дію деяких сертифікатів.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

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Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів на 48% - до 5 316 шт., а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.