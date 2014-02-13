В Україні можуть відновити роботу вільних економічних зон

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не виключає повернення України до практики формування вільних економічних зон, особливо в прикордонних регіонах, як інструменту розвитку окремих територій у розрізі залучення інвестицій, створення виробництв і підвищення зайнятості населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Мінекономрозвитку заявив перший заступник міністра Анатолій Максюта.

«Щоб інвестор дав інвестиції, потрібно бути готовим створити для нього привілеї порівняно з іншими країнами, порівнянними з Україною. Більш того, потрібно створити банки, компанії, готові надати ресурси за ціною, порівняльною з фактичної рентабельності виробництва", - сказав Максюта.

"Думаю, що можна повернутися до практики вільних економічних зон, але не у тому варіанті, в якому вони існували раніше. А зробити зони експортно-орієнтованого типу», - сказав Максюта.

При цьому він уточнив, що таких зон не може бути багато. «Їх не може бути дуже багато. Вони мають бути там, де є проекти. Вони можуть бути, у нас є пропозиції щодо Закарпаття, щодо півдня України», - відзначив чиновник, додавши, що обов'язкова умова формування зони вільної торгівлі – близькість до кордону, щоб можна було без труднощів завезти сировину або товари і вивезти їх. «Ми таким чином одержимо робочі місця і платежі до бюджету», - підкреслив Максюта.

Довідка УНІАН. Вільна економічна зона (ВЕЗ) – це обмежена територія держави, на якій встановлюються митний, податковий, фінансовий і організаційно-правовий режими діяльності суб'єктів підприємництва для активізації економіки та інтеграції у світове господарство. Як правило, ВЕЗ передбачає наявність цілого набору пільг, що дозволяє швидко відкривати виробництва і вести господарську діяльність.

На початку 2000-х років в Україні було сформовано 11 спеціальних економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР). Їх основною метою був розвиток виробничих і депресивних регіонів України. Проте своєї мети СЕЗ і ТПР не досягли: вони були переважно так званими «податковими гаванями» всередині країни. У зв'язку з цим у 2005 році уряд ухвалив рішення ліквідовувати СЕЗ і ТПР на території України.