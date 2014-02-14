В Євросоюзі перевірять металургів із Росії, Китаю і Тайваню - ЗМІ

Європейська конфедерація чорної металургії (Eurofer) планує подати позови скаргу в Європейську комісію проти низки країн, повідомляють Вести Экономика з посиланням на агентство Reuters.

Генеральний директор Eurofer Гордон Моффат в інтерв'ю Reuters заявив: “Ми готуємо документи для початку розслідування за двома напрямками, у яких, як ми вважаємо, має місце практика демпінгу та субсидування виробників металу. Мова йде про перевірку стосовно Росії, а також щодо Китаю і Тайваню. Скарги проти цих країн буде подано протягом нинішнього року”.

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Претензії та підозри Eurofer щодо російських виробників стосуються експорту електротехнічної сталі. Китай і Тайвань підозрюються у порушеннях при експорті холоднокатаної нержавіючої сталі.