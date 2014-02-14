"Укроборонпром" звільнили від проведення тендерів

Уряд України 12 лютого затвердив перелік підприємств оборонно-промислового комплексу, на які не поширюється дія закону «Про здійснення державних закупівель», тим самим звільнивши державний концерн "Укроборонпром" від необхідності проведення та участі в тендерах із закупівлі товарів, робіт і послуг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну з посиланням на заступника генерального директора "Укроборонпрому" Тетяну Хрипко.

"Скасування тендерів при закупівлі складових частин військової техніки зменшить тривалість циклу виготовлення, ремонту та модернізації озброєння й військової техніки, покращить конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, дозволить збільшити обсяги замовлень. Затверджений перелік створює підприємствам ОПК законодавчі основи для своєчасного та якісного планування й виконання контрактних замовлень», - цитує прес-служба Хрипко.

До цього переліку, зокрема, включено 115 підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", а також акціонерні товариства, які знаходяться в управлінні держконцерну й виготовляють військову техніку та озброєння.

Хрипко зазначила, що необхідність проведення тендерів і складності при плануванні обсягів закупівель суттєво затягували процес виробництва на підприємствах концерну.

«Необхідність проведення тендерів часто робить неможливим виконання замовлення, адже значна кількість складових частин і матеріалів визначені в конструкторській документації із зазначенням їх конкретного виробника. Використовувати продукцію інших постачальників, навіть дешевшу, достатньо ризиковано. Це можливо лише після узгодження з розробником зразка озброєння, а також після повного циклу випробувань і є недешевим задоволенням», - сказала заступник гендиректора «Укроборонпрому».

Вона підкреслила, що звільнення "Укроборонпрому" від участі в тендерах сприятиме забезпеченню виконання зовнішньоекономічних контрактів підприємств ОПК, покращить їх фінансово-економічне становище, посилить позиції України як світового спецекспортера.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки й боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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