Видобуток коксівного вугілля в Україні знизився до мінімуму за час незалежності

Українські вугільні підприємства за підсумками 2013 року знизили видобуток вугілля на 4,4% порівняно з 2013 роком до 23,7 млн тонн, що є мінімальним значенням за історію незалежності України, повідомляє держпідприємство «Укрпромзовнішекспертиза» (УПЕ).

«Стабілізувати обсяги видобутку і поступово перейти до стадії стійкого зростання поки не вдається. Перспектива подальшого нарощування видобутку безпосередньо пов'язана з можливостями залучення фінансових коштів в галузь для своєчасного проведення підготовчих гірничих робіт, модернізації існуючих та створення нових шахт» - наводяться в повідомленні слова начальника аналітичного відділу УПЕ Олександра Крайнікова.

У повідомленні наголошують, що в умовах випереджаючого зростання потреби в коксівному вугіллі збільшилася частка імпортного вугілля в структурі споживання коксохімічними підприємствами України. Цей показник зріс з 7,5% у 2001 році до 55% у 2013-му. В абсолютних величинах імпорт вугілля для потреб коксохімічного виробництва зріс з 2,5 млн тонн у 2001 році до 10,9 млн тонн в 2013-му.

Всього ж імпорт коксівного вугілля в Україну (з урахуванням поставок на коксохімічні заводи, а також поставок іншим споживачам - цементним, хімічним заводам) в 2013 році досяг фактично 14 млн тонн.

Експорт коксівного вугілля з України традиційно невеликий, що пов'язано з дефіцитом вугілля на ринку. Тим не менше, в 2013 році експорт помітно зріс порівняно з 2012 роком та перевищив 500 тис. тонн, що частково пов'язано з активізацією експорту високосірчистого вугілля, які не знаходять збуту на внутрішньому ринку через зростання вимог до якості коксу.

Також повідомляється, що в 2013 році було вироблено близько 17,6 млн тонн коксу, що на 7,1% менше показника 2012 року. При цьому видиме споживання коксу зменшилося на 2,8%. «Зниження видимого споживання коксу в умовах нарощування виробництва чавуну (в 2013 році на 2%) стало можливим через зниження на 5% питомої витрати коксу при виробництві чавуну в умовах впровадження нових установок вдування пиловугільного палива в доменному виробництві», - пояснює Крайник.

За прогнозами УПЕ, в 2014 році буде вироблено близько 17,7 млн тонн коксу, що на 0,6% більше, ніж у минулому році. Очікуваний імпорт коксу - 550 тис. тонн (зростання приблизно на 10%), експорт - близько 2 млн тонн (зростання на 4,9%). Основним джерелом імпортного вугілля і коксу для України залишиться Росія. У той же час продовжаться на стабільній основі поставки вугілля з США та Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними об'єднання «Металургпром», поставки коксівного вугілля українським коксохімічним заводам у 2013 році скоротилися на 6% порівняно з 2012 роком - до 25 млн тонн.

