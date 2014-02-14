Держхолдинг «Артем» за рік збільшив обсяг виробництва в 7 разів

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", за підсумками 2013 року збільшила обсяг виробництва продукції порівняно з попереднім роком в 7 разів - до 2,2 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну з посиланням на директора дивізіону високоточних озброєнь і боєприпасів «Укроборонпрому» Олега Коростельова.

«Артем» зміцнює позиції на території СНД з розробки і виробництва керованих ракет класу «повітря-повітря». Зростання економічних показників підприємства пов'язаний передусім з успішним виконанням контракту з виробництва і постачання в Індію авіаційних керованих ракет», - цитує прес-служба Коростельова.

При цьому він зазначив, що обсяг реалізованої продукції в 2013 році склав 2,3 млрд грн, що у 7 разів більше, ніж у попередньому році. Експорт продукції при цьому склав 2,1 млрд грн.

За словами Коростельова, чистий прибуток підприємства за підсумками 2013 року збільшилася в 4,2 рази - до 52 млн грн, при цьому перерахування до бюджетів усіх рівнів збільшилися в 1,6 рази - до 118,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток державної акціонерної холдингової компанії “Артем” в 2012 році склала 272 тис. грн.

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Довідка УНІАН. ДАХК «Артем» - державний машинобудівний холдинг, який здійснює виробництво систем управління ракетними комплексами, оптики і товарів народного споживання.

Зокрема, підприємство виробляє керовані ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності Р-27, призначені для ураження повітряних цілей (високоманеврених літаків, вертольотів тощо). Ракети Р-27 входять до складу озброєння літаків марки МіГ, Су та ін.