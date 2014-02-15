Промвиробництво у США в січні знизилося на 0,3%

У США обсяг промислового виробництва в січні скоротився на 0,3%, тому що холодна погода вдарила по обробному сектору, знизивши випуск на 0,8% і видобуток на 0,9%, повідомляють Вести Экономика з посиланням на дані Федеральної резервної служби.

Спад був компенсований підйомом у комунальній сфері завдяки підвищеному попиту.

Усереднений консенсус-прогноз економістів, опитаних MarketWatch, становить 0,2%.

До того ж ФРС знизила оцінку зростання промислового виробництва в річному обчисленні за IV квартал до 4,6% з раніше озвучених 6,2%.

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Попередня оцінка ФРС щодо зростання промислового потенціалу в 2014 р. становила 2,3% проти 1,8% у 2013 р.