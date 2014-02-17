Конфедерація вільних профспілок вимагає квот на ввезення російського вугілля

Конфедерація вільних профспілок України вимагає введення квот на ввезення в Україну російського вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові сказав журналістам голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За його словами, квоти на ввезення російського вугілля на територію України не діють з 1 січня 2014 року.

«Вони не прописані. Це домовленість Путіна і Януковича. Це призведе до зупинення шахт. Сьогодні вугілля з наших шахт не беруть у тому обсягу, який видобувають шахтарі», - сказав Волинець.

Він нагадав, що квоти на ввезення російського вугілля діяли минулого року.

«Такі квоти були минулого року. На рівні 10,2 мільйонів тонн, обмеження становило реально близько 5 мільйонів тонн. Відтак збільшили до 11,2 мільйона тонн», - відзначив Волинець.

На його думку, безконтрольне ввезення на територію України російського вугілля може призвести не тільки до закриття українських шахт, а й до збільшення енергетичної залежності країни.

«Безконтрольно везуть вугілля з Росії, не введено квот. Сьогодні наше вугілля нікому не потрібне, зупиняються шахти. Через 2 роки ми виявимося в повній енергетичній залежності ще й щодо вугілля від Росії, точнісінько так само, як щодо нафти і газу», - сказав Волинець.

Він також відзначив, що Росія компенсує за рахунок України збільшення залізничних тарифів на перевезенні вугілля своєю територією.

«Дивно ще й інше. Україна зменшила залізничний тариф на перевезенню вугілля російського територією України до портів відвантаження і споживачів. Водночас, Росія збільшила залізничні тарифи для перевезення свого вугілля територією Росії. Тобто, збільшення тарифів територією Росії для російського вугілля, Росія компенсувала за рахунок зменшення залізничного тарифу на території України. Парадокс. Ми починаємо фінансувати промисловість іншої країни», - наголосив Волинець.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявив, що Україна не планує квотування російського вугілля в 2014 році.

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