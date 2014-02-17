Імпорт металобрухту звільнили від сплати ПДВ до 2015 року

19:08, 17 лютого 2014
Промисловість
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Кабмін продовжив звільнення від сплати ПДВ операції з імпорту металобрухту до 2015 року  

Кабмин продлил освобождение от уплаты НДС операции по импорту металлолома до 2015 года

Кабінет міністрів України продовжив можливість заготівельним підприємствам не платити податок на додану вартість (ПДВ) під час операцій з імпорту брухту чорних і кольорових металів до 1 січня 2015 року, тоді як звільнення від сплати ПДВ закінчилося 1 січня 2014 року.

Про це йдеться в опублікованій 17 лютого постанові Кабміну №43 від 5 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Кабмін постановою №15, звільнив імпортерів чорних і кольорових металів від сплати ПДВ до 1 січня 2014 року.

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