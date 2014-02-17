Імпорт металобрухту звільнили від сплати ПДВ до 2015 року

Кабінет міністрів України продовжив можливість заготівельним підприємствам не платити податок на додану вартість (ПДВ) під час операцій з імпорту брухту чорних і кольорових металів до 1 січня 2015 року, тоді як звільнення від сплати ПДВ закінчилося 1 січня 2014 року.

Про це йдеться в опублікованій 17 лютого постанові Кабміну №43 від 5 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Кабмін постановою №15, звільнив імпортерів чорних і кольорових металів від сплати ПДВ до 1 січня 2014 року.