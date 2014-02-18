Падіння промвиробництва за місяць прискорилося в 10 разів

Спад промислового виробництва в Україні в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року становив 5%, і таким чином прискорився в 10 разів порівняно з показником спаду промвиробництва в грудні 2013 року до грудня 2012 року в 0,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.



За інформацією Держстату, в січні 2014 року щодо попереднього місяця, грудня 2013 року, зафіксовано спад промвиробництва на 16%, тоді як у грудні 2013 року порівняно з листопадом 2013 року було зафіксовано зростання промвиробництва на 0,1%.

У січні 2014 року щодо січня 2013 року зростання виробництва зафіксовано лише у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки - на 10,5%, видобутку металевих руд - на 3,4%, виготовленні виробів із дерева - на 1,6%.

Решта галузей у січні показала спад щодо аналогічного періоду минулого року. Найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано в машинобудуванні - на 22,9%, металургійному виробництві - на 10,1%, виробництві хімічних речовин і продукції — на 8,3%, виробництві фармацевтичних продуктів і препаратів - на 6,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 5,8%, виробництві меблів та іншої продукції - на 5,5%.

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Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в грудні 2013 року до грудня 2012 становив 0,5%, до листопада 2013 року зафіксовано зростання на 0,1%, в січні-грудні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року - спад на 4,7%.

За підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком, згідно з уточненими даними Держстату, спад промвиробництва становив 0,5%.

У 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

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