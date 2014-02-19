Автоконцерн PSA Peugeot Citroen за рік скоротив збиток на 54%

Чистий збиток другого за величиною європейського автомобільного концерну PSA Peugeot Citroen зменшився в 2013 році на 53,7% - до 2,31 мільярда євро, повідомляється у звітності виробника, передає Прайм.

У перерахунку на одну звичайну акцію чистий збиток концерну скоротився до 6,77 євро з 15,59 євро в 2012 році.

Виручка PSA за аналогічний період скоротилася на 2,5% - до 54,1 мільярда євро. Операційний збиток за минулий рік склав 1,35 мільярда євро, скоротившись на 71% порівняно з 2012 роком.

"Ми витримали дуже важкі роки для європейської автомобільної промисловості, які вплинули і на структурні проблеми групи, зокрема, її надмірну залежність від Європи. Ми активно реалізуємо складні заходи з реструктуризації, які зараз починають приносити плоди", - наводяться в прес-релізі слова голови ради директорів концерну Філіппа Варена.

PSA Peugeot Citroen є другим за величиною виробником легкових автомобілів в Європі після Volkswagen AG. Автогігант, штаб-квартира якого розташована в Парижі, був утворений шляхом купівлі компанією Peugeot 90-відсоткового пакета акцій Citroеn в 1976 році. Загальний штат компанії складає понад 180 тисяч співробітників.