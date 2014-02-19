Китай скоротив орієнтир зростання промвиробництва

Влада Китаю встановила на 2014 рік мету зростання промислового виробництва на рівні 9,5%, свідчить повідомлення міністерства промисловості та інформаційних технологій, передає Вести.Экономика.

Фактичне збільшення в минулому році склало 9,7%, тоді як мета передбачала зростання на рівні 10%.

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Нагадаємо, що економіка Китаю в IV кварталі минулого року зросла на 7,7%. У 2014 р., за різними оцінками, ВВП країни зросте на 7,4-7,7%.

Експерти Societe Generale раніше оцінили можливу шкоду для світової економіки у разі короткочасного ослаблення темпів зростання ВВП Китаю до 2%. У такій ситуації темпи зростання світового ВВП зменшаться на 1,5%. Попит на сировинні активи і машинобудівне устаткування різко скоротиться, а ціни на нафту можуть впасти на 30%.

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