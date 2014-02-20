Макіївський меткомбінат за рік збільшив збиток на 47%

ММК ім. Ілліча збільшив чистий збиток

Макіївський металургійний комбінат (ММК, Донецька обл.), на базі потужностей якого в даний час діє Макіївський металургійний завод (ММЗ), що входить у групу "Метінвест", в 2013 році збільшив чистий збиток на 47% у порівнянні з 2012 роком - до 94,5 млн грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті комбінату в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід від реалізації продукції комбінату в 2013 році скоротився на 23% - до 837 тис. грн. При цьому валовий збиток скоротився практично в 3 рази - до 523 тис. грн, операційний збиток знизився на 17,6% - до 25,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 60,857% акцій Макіївського меткомбінату.

Довідка УНІАН. У 2004 році в рамках реструктуризації відкритого акціонерного товариства "Макіївський металургійний комбінат" було створено закрите акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод". З цього моменту профільна виробнича діяльність підприємства припинилася.

За останні роки Фонд держмайна неодноразово намагався продати держпакет акцій Макіївського меткомбінату, але так і не знайшов покупця.