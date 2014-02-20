Україна у січні скоротила виробництво сталі на 13,5%

Українські металурги в січні 2014 року порівняно з січнем минулого року скоротили виробництво сталі на 13,5% - до 2,490 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, за підсумками січня ц.р. лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 61,573 млн тонн (зниження на 3,2% до січня 2013 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,401 млн тонн, +6,1%), США (7,328 млн тонн, -0,5%), Індія (6,954 млн тонн, аналогічно 2013 року), Росія (5,935 млн тонн, +4,1%), Південна Корея (6,040 млн тонн, +1,9%), Німеччина (3,663 млн тонн, +2,2%), Туреччина (2,829 млн тонн, -0,9%) і Бразилія (2,738 млн. тонн, -1,4%).

У цілому в січні 2014 року порівняно з січнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 0,4% - до 129,8 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

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Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.