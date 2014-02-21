Бразилія почала антидемпінгове розслідування імпорту українських труб

Міністерство розвитку, промисловості та зовнішньої торгівлі Бразилії ініціювало антидемпінгове розслідування щодо імпорту низки безшовних труб з вуглецевої сталі походженням з України, повідомляє «Металопостачання і збут» із посиланням на міністерство Бразилії.

Згідно з повідомленням, розслідування розпочато за скаргою бразильської філії транснаціональної компанії з виробництва сталевих труб Vallourec з головним офісом у Парижі.

Під вивчення потрапила імпортна трубна продукція нафтогазового сортаменту діаметром не більше 5 дюймів (12,7 см), що поставлялася з жовтня 2012 по вересень 2013 року.

Українська продукція поставлялася на бразильський ринок за цінами в середньому 1076 дол./тонну FOB, тоді як труби місцевого виробництва коштували близько 1785 дол./тонну FOB.

Читайте такожУкраїна в 2013 році скоротила виробництво труб на 17,3%Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Бразилія ввела антидемпінгове мито на імпорт товстолистового прокату з Китаю, Південної Кореї, ПАР та України терміном на п'ять років, її ставка становитиме 135,08-261,79 дол./тонну.

Довідка УНІАН. Vallourec SA - французький виробник сталевих труб. Один зі світових лідерів у сфері виробництва сталевих безшовних труб, призначених для видобутку нафти і газу, а також інших галузей промисловості.

*** FOB - міжнародні умова поставки вантажу, згідно яким продавець несе усі витрати з транспортування вантажу до моменту його доставки на судно замовника в порту.