Бразилія почала антидемпінгове розслідування імпорту українських труб
Українська продукція поставлялася на бразильський ринок 1076 дол. за тонну, тоді як труби місцевого виробництва коштували 1785 дол.
Міністерство розвитку, промисловості та зовнішньої торгівлі Бразилії ініціювало антидемпінгове розслідування щодо імпорту низки безшовних труб з вуглецевої сталі походженням з України, повідомляє «Металопостачання і збут» із посиланням на міністерство Бразилії.
Згідно з повідомленням, розслідування розпочато за скаргою бразильської філії транснаціональної компанії з виробництва сталевих труб Vallourec з головним офісом у Парижі.
Під вивчення потрапила імпортна трубна продукція нафтогазового сортаменту діаметром не більше 5 дюймів (12,7 см), що поставлялася з жовтня 2012 по вересень 2013 року.
Українська продукція поставлялася на бразильський ринок за цінами в середньому 1076 дол./тонну FOB, тоді як труби місцевого виробництва коштували близько 1785 дол./тонну FOB.
Читайте такожУкраїна в 2013 році скоротила виробництво труб на 17,3%Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Бразилія ввела антидемпінгове мито на імпорт товстолистового прокату з Китаю, Південної Кореї, ПАР та України терміном на п'ять років, її ставка становитиме 135,08-261,79 дол./тонну.
Довідка УНІАН. Vallourec SA - французький виробник сталевих труб. Один зі світових лідерів у сфері виробництва сталевих безшовних труб, призначених для видобутку нафти і газу, а також інших галузей промисловості.
*** FOB - міжнародні умова поставки вантажу, згідно яким продавець несе усі витрати з транспортування вантажу до моменту його доставки на судно замовника в порту.