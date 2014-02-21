США встановили попереднє мито на імпорт труб з України

Найбільший в Україні виробник трубної продукції трубно-колісна компанія «Інтерпайп» з 18 лютого буде поставляти труби в США за попереднім антидемпінговим митом у 5,31%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, таке рішення прийняло Міністерство торгівлі США за підсумками антидемпінгового розслідування на постачання труб.

Згідно з постановою міністерства, на імпорт нафтогазових труб з України встановлюється попереднє антидемпінгове мито.

«Таким чином, з 18 лютого «Інтерпайп» буде поставляти в США труби з митом у розмірі 5,31%», - йдеться в повідомленні "Інтерпайпу".

Оголошений міністерством торгівлі США рівень мита на імпорт труб з ряду країн є попереднім рішенням щодо антидемпінгового розслідування, що почалося в липні 2013 року, проти виробників труб з Філіппін, Індії, Кореї, Саудівської Аравії, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму та України. Остаточне рішення у справі буде оголошено орієнтовно 15 серпня 2014 року.

«Інтерпайп» продовжує співпрацювати з уповноваженими органами США щодо антидемпінгового розслідування. Компанія залишається надійним партнером для клієнтів у США, і ми продовжимо постачати їм високоякісну трубну продукцію нафтогазового сортаменту», - цитує прес-служба комерційного директора «Інтерпайпу» Фаді Храйбе.

Нагадаємо, у липні 2013 року Міністерство торгівлі США почало торгове розслідування за звинуваченням виробників України і восьми інших країн в постачаннях на американський ринок сталевих труб для нафтогазової промисловості за несправедливо низькими цінами.

Раніше американські металурги, включаючи металургійний гігант - компанію U.S. Steel Corp, подали клопотання в Комісію США з міжнародної торгівлі з проханням провести розслідування факту наявності демпінгу під час імпорту труб з України, Індії, Філіппін, Саудівської Аравії, Південної Кореї, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму.

Їхні дії були зумовлені поведінкою виробників сталі та труб з країн, що розвиваються, - падіння світових цін на сталь змусило їх більш агресивно збувати свою продукцію в США.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила виробництво сталевих труб і профілів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17,3% - до 1,813 млн тонн.

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Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".