ЄЕК зберегла антидемпінгові мита для труб компанії "Інтерпайп"

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - наднаціонального органу Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, припинила повторне антидемпінгове розслідування щодо труб української компанії «Інтерпайп», яка відкликала свою заяву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄЕК.

«Департамент захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії припиняє повторне антидемпінгове розслідування з метою індивідуального перегляду розміру ставок антидемпінгового мита щодо деяких видів сталевих труб, що походять з України і ввозяться на єдину митну територію Митного союзу (повідомлення Департаменту захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії про початок повторного антидемпінгового розслідування опубліковано 16 квітня 2013 р. на офіційному сайті Євразійської економічної комісії), у зв'язку з відкликанням заяви про проведення повторного антидемпінгового розслідування», - йдеться у рішенні комісії.

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Як пояснили в ЄЕК, Комісія припинила повторне антидемпінгове розслідування щодо деяких видів труб з України, в рамках якого «Інтерпайп» просила переглянути розміри індивідуальних демпінгових мит для її підприємств. Розслідування припинено, оскільки «Інтерпайп» відкликала свою заяву, підкреслили в ЄЕК.

Раніше, 12 лютого, Департамент захисту внутрішнього ринку ЄЕК опублікував доповідь про результати повторного антидемпінгового розслідування в цілях індивідуального перегляду розміру ставок антидемпінгового мита щодо деяких видів сталевих труб, що походять з України і ввозяться на єдину митну територію Митного союзу». Згідно з цим документом, пропонувалося збільшити антидемпінгові мита на обсадні труби компанії «Інтерпайп» з 18,9% до 40,94% і на насосно-компресорні труби - з 19,9% до 67,71%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство торгівлі США за антидемпінгового розслідування проти виробників труб з Філіппін, Індії, Кореї, Саудівської Аравії, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму та України прийняв рішення, згідно з яким «Інтерпайп» з 18 лютого буде поставляти труби до США з попереднього антидемпінгового мита у 5,31%.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. До структури компанії входять п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

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